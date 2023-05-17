Isparta'da Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı düzenlendi

ISPARTA (AA) - Isparta'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "gençlik olimpiyatı" gerçekleştirildi.
Emre Mahallesi Spor kompleksinde düzenlenen "Orman Oyunları Gençlik Olimpiyatı"nda ormancılık alanında yapılan faaliyetlerin oyun şeklinde genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Necati Baş, Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğin gerçekleştirilen etkinlikte, dernek olarak amaçlarının toplumda doğa, orman ve çevre bilincini yaymak olduğunu belirtti.