Isparta yemekleri tanıtıldı

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ISPARTA(AA) - Isparta'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

Valiliğin koordinasyonunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ana teması "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" olarak belirlendi.

Programda, kentteki çeşitli kadın kooperatifleri tarafından yapılan Isparta'nın yöresel yemekleri davetlilere sunuldu.



İkram edilen yemekler arasında samsa, banak, hamursuz, kabune pilavı gibi yöreye özgü ve coğrafi işaret almış lezzetler yer aldı.



Etkinlikle, Isparta mutfağının zenginliği ve çeşitliliği vurgulandı.

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