Isparta'da iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA(AA) - Isparta'da iki motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kutlubey Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklet, yan yoldan gelen motosiklete çarptı.



Dengesini kaybeden sürücü yere düştü. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.