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ISPARTA (AA) - Isparta'da Hayırlar Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitim gören Irak uyruklu 18 yaşındaki Ruqaya Omer Khalid, Kur'an-ı Kerim ezberleyerek, 5 ay gibi kısa bir sürede hafız oldu.

Irak'tan 7 yıl önce ailesiyle birlikte Isparta'ya gelen Khalid, 1 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladı. 29 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Khalid, 5 ay gibi kısa bir sürede hafız olmayı başardı.

Khalid, Isparta İl Müftülüğünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Khalid, AA muhabirine, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu kendisine hafızlık sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hafız olmanın kendisi için gurur verici bir durum olduğunu belirten Khalid, "Allah hafız olmayı herkese nasip etsin inşallah." dedi.

Khalid'in hocası Seval Özkan ise, öğrencisinin hedefleri doğrultusunda istikrardan vazgeçmeyen bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Hayırlar Vakfı mütevelli heyetinden Rıfat Yılmaz da, uzun süre Kuran kursu yöneticiliği yaptığını ilk defa kısa sürede bir öğrencilerinin hafız olduğunu dile getirdi.

İl Müftüsü Bayram Şahin de, 5 ayda hafızlığın çok az rastlanan bir güzellik olduğunu belirterek, "Kardeşimiz hafızlığını tamamlatarak hem Isparta'ya hem de bize çok güzel bir örnek oldu. Aileyi ve kızımızı kutluyorum, ailede diğer çocuklarda aynı şekilde Kur'an hizmetinde bulunuyorlar." diye konuştu.





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