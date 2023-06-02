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Isparta'da "2023 Uluslararası Gül Festivali" başladı

AA

Isparta'da "2023 Uluslararası Gül Festivali" başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen "2023 Uluslararası Gül Festivali"nin açılışı yapıldı.

Valilik önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Aydın Baruş ile Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Atatürk Anıtı'na güllerle süslenen çelenk bıraktı.

Vali Baruş, yaptığı konuşmada, gülün Isparta'nın sembolü haline geldiğini belirterek, kentin yağlık gül üretiminde dünyada önemli konumda olduğunu söyledi.

Kentin gül üretimi açısından önemine işaret eden Baruş, "Türkiye'nin gül üretiminin yüzde 80'i, dünyanın gül yağı üretiminin de yüzde 60'ını Isparta karşılıyor. Gülün önemini anlatmak için düzenlenen ve üç gün sürecek Uluslararası Gül Festivali bu yıl da çok önemli etkinliklere sahne olacak." dedi.

Baruş, festival kapsamında planlanan Türk Yıldızları gösterilerinin hava durumu nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini dile getirerek, temmuzda düzenlenecek lavanta festivalinde gösterinin yapılacağını bildirdi.

Gül yağı üretiminin hem Isparta ekonomisi ve Türkiye ihracatı bakımından hem de Isparta'ya yönelik turizm hareketi açısından önemli olduğunu vurgulayan Baruş, bunun kıymetini iyi bilmek gerektiğini aktardı.

Konuşmaların ardından gül korteji düzenlendi.

Belediyenin önünden hareket eden kortejde, Türkiye'nin otomobili Togg da yer aldı. Vatandaşların üzerine gül suyu ile gül yaprağı serpildi. Korteje turistler de katıldı.

Festival kapsamında, konserler düzenlenecek, gül bahçelerinde halk oyunları gösterileri sunulacak, gül toplanacak.

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