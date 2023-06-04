Isparta'da yabancı misafirler uluslararası festival kapsamında gül topladı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da "23. Uluslararası Gül Festivali" için kentte gelen yabancı misafirler, bahçelerden gül toplayıp, kendi ülkelerinin oyunlarını sergiledi.

Moldova, Ukrayna, Romanya, Makedonya, İran, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten gelen misafirler, festival kapsamında Güneykent beldesindeki etkinliğe katıldı.

Vatandaşlarla gül toplayan misafirler, ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. Ardından gülün işlendiği fabrikayı gezen gruptakiler, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, gazetecilere, Uluslararası Gül Festivali'nin en önemli etkinliklerinden birisinin gül bahçeleri ziyareti ve gül hasadı olduğunu söyledi.

Büyükçulcu, pembeye bürünmüş ve gül kokan bahçeleri gezen misafirlerin etkinlikten memnun kaldığını ifade etti.



Gülün, kentin ekonomisine ve turizmine önemli katkı sunduğunu dile getiren Büyükçulcu, festivalle Isparta gülünün tanınırlığını daha da artırdıklarını kaydetti.



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