Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlemesi amacıyla otogar bölgesinde yaptıkları denetimde şüphelendikleri kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.









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