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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gül bahçelerinin narin çiçekleri kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

AA

Gül bahçelerinin narin çiçekleri kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

ISPARTA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN / YALÇIN ÇELEN - Isparta'da sabahın ilk ışıklarıyla gül bahçelerine gelen kadın işçiler, soğuk ve yağmurlu havalarda bile binbir emek ve özenle topladıkları gül çiçekleriyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki gül yağı üretiminin yüzde 80'ini, dünyanın ise yüzde 60'ını karşılayan Isparta'daki 35 bin dekar alanda ekilen gül çiçekleri, işçiler tarafından toplanıyor.

Her yıl mayıs ayının gelmesiyle hasat hareketliliğinin başladığı gül kokulu bahçelerde ağırlıklı kadınlar çalışıyor.

Yapraklarının narin olması nedeniyle el emeğiyle toplanması gereken gül çiçeği, kentte yüzlerce kadının geçim kapısı oluyor.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak servislerle gül bahçelerine gelen kadın işçiler, günün ilk ışıklarıyla gül çiçeği toplamaya başlıyorlar. Bellerine bağladıkları çuvallarla istenilen büyüklüğe ulaşmış gül çiçeklerini büyük bir özenle toplayan üreticiler, kilogram başına ortalama 12-13 lira kazanıyor.

Elleri çiçeklerin rengini alan kadınlar, bir günde ortalama 20 ila 30 kilo arasında gül çiçeği topluyor.

Aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan kadınlardan kimi kendi eğitimleri için harçlığını kazanıyor kimi de çocuklarının eğitimine destek sağlıyor.

- "Gül bahçelerinde hep kadın emekçiler var"

Sav Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Soylu, yaklaşık 10 yıldır gül topladığını ve bu işin kendisi için adeta bir sevda olduğunu söyledi.

Gül bahçelerinde çalıştığı için mutlu olduğunu aktaran Soylu, "Gül bahçelerinin farklı bir ortamı var. Gül çiçekleri arasında çalışmak zor ama insanı çok yormuyor. Burada stres atıyorum, huzur buluyorum. Kendi paramı da kazanıyorum. Gül bahçelerinde hep kadın emekçiler var. Gencinden yaşlısına herkes bahçelerde emek harcıyor." diye konuştu.

52 yaşındaki Miyaser Gül, 2 çocuk annesi olduğunu ve aile bütçesine katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Hayatının hep mücadele etmekle geçtiğini aktaran Gül, "Kadınlar olarak gülü zaten çok seviyoruz. Soyadım bile gül. Gül bahçesinde çalışmaktan dolayı mutluyuz. Eşim bir kere gül verdi, o da beni mutlu etmişti." ifadelerini kullandı.

Hatice Çaycı, kızının Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde tıp, oğlunun ise Ankara Bilkent Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuduğunu dile getirerek, kazandığı parayla çocuklarına da destek olduğunu kaydetti.

Seher Öztürk, özellikle yağmurlu havalarda gül çiçeği toplarken çok zorlandıklarını ancak yaptığı işi çok sevdiğini söyledi.

- "Sektörün yüzde 90'ını kadın işçiler oluşturuyor"

Süleyman Demirel Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği eğitimi gören 22 yaşındaki İlknur Pala, okuldan arta kalan zamanlarda gül bahçelerinde çalıştığını, okul masraflarını çıkardığını anlattı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül sektörü için kadın gücünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gül çiçeği tarımı ve hasadının ağırlıklı olarak kadınların emeğiyle yapıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Sektörün yüzde 90'ını kadın işçiler oluşturuyor. Kadınların emekleri hiçbir zaman yadsınamaz. Nasırlı elleri öpülesi ellerdir, çalışmalarını takdir ediyorum. Gül aslında Isparta'nın kültürüne de yerleşmiştir. Gül sokak, Gülistan ve Gülcü Mahallelerini gördüğümüz gibi kız çocuklarına "Gülseher, Gülistan, Gülderen, Gül' gibi isimler sıklıkla veriliyor."

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