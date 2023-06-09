Dini nikahlı hamile eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da 7 aylık hamile di ni nikahlı eşi Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Davanın 3'üncü duruşmasında Şehmuz Gezen, SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katıldı.

duruşmada, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü ve bu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden gelen rapor görüşüldü.

Raporda Şehmuz Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğunun belirtildiğini ifade eden mahkeme heyetine, sanık avukatı itiraz ederek, "Müvekkilim hakkında düzenlenen raporda muayene esnasında sınırlı mental kapasitesi olduğu yazılırken, sonuç bölümünde ise cezai ehliyete haiz olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla çelişki oluşmuştur. Çelişkinin giderilmesi bakımından sanığın 4. Daireden başka bir ihtisas dairesine sevk edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Gezen de rapor hakkında görüşünü soran mahkeme heyetine, "Ne söyleyeyim ki söyleyecek bir şeyim yok." yanıtını verdi.

Duruşmada sanığın amcasının eski eşi Nurda Gül Özek de tanık olarak dinlendi.

Özek, Raziye Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın ile kendi evinde görüştüğünü dile getirerek, Aydın'ın kendisine, "Kızım Şehmuz'dan değil, kayınpederi Mehmet'ten hamile" dediğini, bu konuşmayı 12 yaşındaki oğlunun gizlice kaydettiğini ancak videonun bulunduğu telefonunun çalındığını iddia etti.

Savcı, Gezen'in "hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Şikayetçi avukatlarının katıldığı mütalaaya, sanık avukatı ise itiraz etti.

Yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti ise savunma için duruşmayı erteledi.

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