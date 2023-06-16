Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi

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ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında 5 bin 780 mezun verdi.

Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, eğitimin önemine değindi.

Mezun öğrencilerin ülke geleceğinde önemli roller üstleneceğini belirten Baruş, "Yükseköğretim, öğrencileri geleceğe hazırlarken hayatlarının en önemli yılları olarak hatıralarda büyük bir iz bırakacak. Üniversite yıllarında edinilen dostluklar, arkadaşlıklar önünüzdeki hayatta hep karşınıza çıkacak." diye konuştu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kovid-19 salgını ve deprem felaketleri nedeniyle öğrencilerden uzakta kalsalar da bağlarını hiç koparmadıklarını ifade etti.

Üniversitenin kuruluşunun beşinci yılında mezuniyet töreni gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Çatal, "Bugün mezun olan her bir öğrencimiz, büyük bir azimle öğrenmek ve kendini geliştirmek için gayret gösterdi. Yaşadığınız birçok zorluğa rağmen, bugün burada birer başarı hikayesi olarak duruyorsunuz." dedi.







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