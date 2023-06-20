Isparta'da arkadaşlarını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

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ISPARTA (AA) - Afyonkarahisar'da arkadaşlarını araba alma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, Isparta'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ü ile İ.T, Afyonkarahisar'dan Antalya'ya M.Y'ye araç almak için gittikleri sırada İncesu köyü yakınlarında kaza yaptıkları ve araçta bulunan 1 milyon 600 bin liranın kendilerine yardıma gelenler tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, 120 kilometre hızla giden aracın kaza yapması halinde daha fazla hasar görmesi gerektiğini, şüphelilerin kaza yapmadığını ve bilinçli yol kenarındaki bariyerlere çarptıklarını tespit etti.

Çalışma kapsamında çalındığı ihbar edilen paranın 1 milyon 550 bin lirası şüphelilerden İ.T'nin evinde, 50 bin lirası ise aracın içerisinde rulo halinde saklanmış şekilde bulundu. Para, sahibi M.Y'e teslim edildi.

Gözaltına alanına 2 şüphelinin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.





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