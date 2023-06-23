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ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü astsubay hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Isparta Kara Havacılık Okulunda görev yapan astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29), idaresindeki 32 ACY 761 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki eşi Aslı Taş (22) bir kişi yaralandı.

Ağır yaralı astsubay Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan eşinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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