Isparta'da kurban indirme töreni gerçekleştirildi

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ISPARTA(AA) - Isparta'da 400 yıldan beri yaşatılan bir gelenek olan kurban indirme töreni yapıldı.

Bir Yörük geleneği olan ve halk oyunları gösterileri başlayan kurban indirme programında, bahar başından bu yana çobanlar tarafından otlaklarda beslenen kurbanlık keçiler süslenerek davul zurna ve tekbirler eşliğinde Gökçay mesireliğinde karşılandı. Kurbanlıklar Gökçay mevkisinden 20 dakikalık bir yolculukla Keçeci Mahallesi önüne getirildi.

Burada kurbanların kabul olması dileğiyle dua edildi ve kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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