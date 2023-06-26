Isparta'daki yangında evini kaybeden üç çocuk annesi yeni evine kavuşacak

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ISPARTA (AA) - Isparta'da çıkan yangında yaralanan ve evi kullanılamaz hale gelen üç çocuk annesi Elif Mercan, Isparta Belediyesi tarafından inşa edilen yeni yuvasına kavuşmak için gün sayıyor.

Doğancı Mahallesi'nde eşinden ayıldıktan sonra üç çocuğuyla yaşayan Mercan'ın müstakil evinde, geçen yıl 24 Ekim'de sobadan kaynaklandığı tespit edilen yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan iki çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına giren Mercan, el ve ayak bölgesinden yaralandı.

Tedavisinin ardından yangında evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anneye, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yardım eli uzattı.

Aileyle yakından ilgilenen Başdeğirmen, yanan evin yerine yeni bir ev inşa edilmesi için Fen İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

Isparta Belediyesince inşaatı başlatılan ve kısa süre içinde bitirilmesi planlanan ev, Mercan ailesinin yeni yuvası olacak.

- "Bizi yalnız bırakmadılar"

Yeni evine kavuşmak için gün sayan Mercan, yaptığı açıklamada, çocuklarını kurtarmak için yangında yaralandığını, hastanede bir ay tedavi gördüğünü söyledi.

Şu anda kirada oturduğunu dile getiren Mercan, "Belediye Başkanı'mız sağ olsun ilgileniyor. Allah razı olsun. Başkan'ımız ilk günden itibaren takipçisi oldu, evimizi yapıyor. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da sosyal belediyecilik anlayışıyla mağdur olan ailenin evinin yapıldığını belirterek "Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz. Belediye'miz ve hayırseverlerin destekleriyle ailemizi mağdur etmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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