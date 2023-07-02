Isparta'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düğün konvoyunda trafiği keserek drift yapan sürücüye, 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Gülistan Mahallesi Gölcük yolu güzergahında düğün konvoyuna katılan B.A, kullandığı 32 ACL 120 plakalı otomobille trafiğin akışına engel olarak drift yaptı.

Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, olay çevredekilerce polise bildirildi.

Görüntüleri inceleyen Isparta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan sürücüye, 20 bin 342 lira ceza uyguladı.



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