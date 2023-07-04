Isparta'da park halindeki araca giren yılanı itfaiye çıkardı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ISPARTA(AA) - Isparta'da park halindeki araca giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.​​​​​​​



Yeni Sanayi Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobile yılan girdi.

Çevredeki vatandaşların yılanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri, yılanın arabanın ön kısmına saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı.

Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan şehir merkezinden uzak bir yere salındı.

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