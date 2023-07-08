Isparta'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
ISPARTA (AA) - Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarının açılışı yapıldı.
6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Müdürü İsmail Toğar, sporun önemine dikkat çekerek, çocukların gelişiminde sporun büyük rol oynadığını, müdürlük olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtti.
25 farklı branşta gerçekleştirilecek yaz spor okullarında 101 uzman antrenör görev yapacak.