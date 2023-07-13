Isparta'da orman yangını tatbikatı yapıldı

ISPARTA (AA) - Isparta'da artan sıcaklıklarla çıkabilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması için tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Sav mevkisindeki ormanlık alanda dumanı fark eden çevredekiler yetkililere ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Çalışmaların yürütüldüğü sırada kütüklerin arasında kalan personeli, AFAD ekipleri kurtardı.

Tatbikatta, kütüklerin arasından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, uygulamalı eğitimlerin de önemli olduğunu söyledi.

Doğal afetlere karşı her zaman tedbirli olmak gerektiğini belirten Aslan, "Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar arttı ve yangın riskini beraberinde getiriyor. Çıkabilecek yangınlara hazırlıklı olmak için tatbikat düzenledik." dedi.