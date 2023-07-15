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        Isparta'da simide usulsüz zam yapan iş yerleri denetlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:48
        Isparta'da simide usulsüz zam yapan iş yerleri denetlendi

        ISPARTA(AA) - Isparta'da simide usulsüz zam yaptığı iddia edilen fırıncılar, Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetledi.

        Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger başkanlığında ekipler, yapılan ihbar sonucu harekete geçti.

        Resmi karar olmamasına rağmen simidin 7,5 liradan satışının yapıldığı bilgisini alan ekipler, şikayette bulunulan işletmeleri denetledi.

        Ekipler, simitçileri tek tek dolaşarak usulsüz zam konusunda uyarılarda bulundu.

        Isparta Ticaret İl Müdürü Ülger, simidin kentteki fiyatının 5 lira olduğunu belirterek simitçilere yönelik fiyat denetimlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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