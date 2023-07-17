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        Öğretmenlere araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:27
        Öğretmenlere araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi

        ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi.

        Orman okulu eğitiminde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu projesi 16. kez yürütüldü.

        Kamptaki eğitimler konusunda bilgi veren Proje Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Koca, projeye, bugüne kadar Türkiye’nin farklı illerinde 500'den fazla başvuru yapıldığını ifade ederek, "Projenin Bilecik etkinlik dönemine 20 katılımcı seçildi. Proje, disiplinler arası ve birbiri ile bağlantılı doğa şartlarında araziyi tanıma ve doğada yaşam sanatı etkinlikleri çerçevesinde teorik-uygulamalı tarzda yürütülecek." diye konuştu.

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen projede bugüne kadar 320 katılımcıya sertifika verildi.

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