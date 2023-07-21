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        Isparta'da karanfil hasadına başlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:43
        Isparta'da karanfil hasadına başlandı

        ISPARTA (AA) - Isparta'da 2 bin dekar alanda hasadına başlanan karanfilde 250 milyon dal rekolte bekleniyor.

        Deregümü köyünde ilkbahar aylarında dikilen karanfillerin hasadına başlandı. Tomurcuk halinde kesimi yapılarak seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor.

        Karanfil demetleri, tırlarla çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

        Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, karanfilin köyleri için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

        Başta İngiltere, Hollanda, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere farklı ülkelere karanfil ihraç ettiklerini vurgulayan Toprakçı, şunları kaydetti:

        "2023 karanfil hasat dönemimiz başladı. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu sene 250 milyon dal karanfil rekoltesi bekliyoruz. Köyümüz ihracat konumunda güzel yerlere geldi. İnşallah bu sene de elde ettiğimiz ürünleri ihracat edeceğiz. Karanfil üretimi istihdama da büyük katkı sağlıyor. Köyümüz başta olmak üzere bu bölgede karanfil üretimi yapılan seralarda 3 bin kişi çalışıyor."

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bütün köyleri üretmeye çağırdığını belirterek “ Ülkemizde işsizlik olmasın, ülke ekonomisine katkı sağlayalım. Bizim ürettiğimiz ürünler yurt dışı pazarında Made in Türkiye olarak gözüktüğünde hepimiz aynı gururu yaşıyoruz.

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