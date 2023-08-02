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        Orman okulu projesinde eğitim verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:09
        Orman okulu projesinde eğitim verildi

        ISPARTA(AA) - TÜBİTAK desteğiyle başlatılan Orman Okulu Projesine katılan öğrencilere, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kampta eğitim verildi.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri” projesine katılan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi.

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen projede 20 katılımcıya, eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, çeşitli akıl ve zeka oyunları öğretildi.

        Eğitmenlerden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal “6 farklı üniversiteden, Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen hocalarımız ve Orman ve Bölge Müdürlüğünde görev yapan bir tekniker olmak üzere toplam 9 eğitmenimiz var. Konseptimiz orman okulu, bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinden 20 katılımcımız var." diye konuştu.

        Ünal, her anın eğitim zamanı, her yerin de eğitim alanı olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini anlattı.

        Ünal, "Eğitim konseptinde doğa eğitimleri, doğada oyun etkinlikleri, kamp kurma, kampta yaşam ve bunların hepsini doğada görecekler. Bu eğitimde doğanın bir biyoloji, kimya, fizik, matematik, felsefe olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları katılımcılarımıza eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı olarak gösteriyoruz." dedi.

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