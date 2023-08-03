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        Isparta'da çam kese böcekleriyle mücadele için dron geliştirildi

        ENES YAPALIKAN - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından çam kese böceğiyle mücadele için yuvaları tespit ederek ilaçlama yapabilen dron geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:58
        Isparta'da çam kese böcekleriyle mücadele için dron geliştirildi

        ISPARTA (AA) - ENES YAPALIKAN - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından çam kese böceğiyle mücadele için yuvaları tespit ederek ilaçlama yapabilen dron geliştirildi.

        Ormanlarda özellikle kızılçam ağaçlarına yuva yaparak zarar veren çam kese böceklerini yok etmek ve ekolojik dengenin korunması için geliştirilen dronla, tespit edilen yuva ilaçlanıyor. Derin öğrenme temelli çalışan ve yarı otonom olan dron, her uçuşta 10 kadar yuvayı ilaçlayabiliyor.

        ISUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, AA muhabirine, bu böcekle mücadele kapsamında ürettikleri ilaçları geliştirilen dron yardımıyla doğaya zarar vermeden uyguladıklarını söyledi.

        Projede İngiltere'nin Swansea Üniversitesi bünyesindeki "Biyokontrol ve Doğal Ürünler Grubu" ile ortak çalışma yürüttüklerini aktaran Karaca, "Üniversitemiz tarafından tasarlanan dron yardımıyla ormanlık alanlara zarar veren çam kese böceklerini doğrudan tespit ederek sadece o kısmı ilaçlıyoruz. Proje sayesinde çam kese yuvalarını doğrudan tespit ettiğimiz için doğanın dengesini bozmandan hedef odaklı çalışıyoruz." dedi.

        - "Hedef odaklı hassas ilaçlama sistemi"

        ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlisi Fatih Gençtürk ise söz konusu böceklerin orman yangınları kadar zararlı olduğu için bu projeyi geliştirdiklerini belirtti.

        Dron yardımıyla hedef odaklı hassas ilaçlama sistemi geliştirdiklerini anlatan Gençtürk, "Çam kese böcekleri çam türlerinin gelişimini yüzde 60'a varan oranda, çamdan elde edilen ürünlerde de yüzde 40'a kadar zarar veriyor. Ayrıca ağaçlarda tutulan karbon oranlarının yüzde 20 azalmasına neden oluyor." diye konuştu.

        Geleneksel ilaçlama yöntemlerinin zararlı olduğunu belirten Gençtürk, projenin amacının doğanın dengesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

        İlaçlama yönetimini derin öğrenme tekniğiyle 6 aylık çalışmayla geliştirdiklerini bildiren Gençtürk "Proje sayesinde çamların yapraklarında yer alan kese böcekleri dron tarafından tespit ediliyor ve böylece sadece yuvayı ilaçlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Gençtürk, dronun motoru dışındaki tüm parçalarının Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde yapıldığını, daha sonra geliştirilen sistemin drona entegre edilerek kullanıma sunulduğunu sözlerine ekledi.

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