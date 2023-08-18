Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Anadolu leoparının yayılışı Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde izleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu leoparının yayılışı Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde izleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA (AA) - Bilim insanları Anadolu leoparının Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yayılımını izlemeye devam ediyor.

        Anadolu leoparının izlenmesine yönelik araştırma projesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor.

        ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, gazetecilere, Anadolu leoparının potansiyel habitatlarında ekiple ve Doğa Koruma ve Milli Parklar işbirliğinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

        Ünal, çalışmamalarda Anadolu leoparı gibi davranmaya, onun gibi düşünmeye çalıştıklarını belirterek, "Onu bulabilmemiz için nerelerde gezebileceğini, nerelerde beslenebileceğini, nerelerde durabileceğini anlamaya ve hissetmeye çalışıyoruz." dedi.

        İzleme çalışmalarında uygun noktalara foto kapanlar kurduklarını anlatan Ünal, şunları söyledi:

        "Anadolu leoparının daha önceden görüldüğü, var olduğuna inanılan bölgelerde yöre halkıyla da görüşmeler yaptık, gören, duyan bilen kim varsa görüşmeye çalıştık. İz çalışmalarımız devam ediyor. Çok zeki bir türle karşı karşıyayız. Çalışmamız, samanlıkta iğne aramaya benziyor. Ege ve Akdeniz'deki habitatlarda erkek dişi ve yavrularıyla beraber bulur ve projemizde ikinci aşamaya geçeriz. Anadolu'muzun hem tarihi hem kültürel hem de biyoçeşitliliği için çok önemli bir tür olan Anadolu leoparının peşindeyiz."

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği projede, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinden araştırmacıların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerinden araştırmacılar yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde

        Benzer Haberler

        Isparta ve Burdur tarihinin en sıcak günlerini yaşadı
        Isparta ve Burdur tarihinin en sıcak günlerini yaşadı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Isparta'da partililerle bir ara...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Isparta'da partililerle bir ara...
        Özel halk otobüsü şoförü ile yolcu kavga etti; o anlar kamerada
        Özel halk otobüsü şoförü ile yolcu kavga etti; o anlar kamerada
        Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada
        Isparta'da yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada
        Isparta'da lavanta bahçelerinde hasat devam ediyor
        Isparta'da lavanta bahçelerinde hasat devam ediyor
        Isparta'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
        Isparta'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı