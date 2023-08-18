Anadolu leoparının yayılışı Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde izleniyor

ISPARTA (AA) - Bilim insanları Anadolu leoparının Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yayılımını izlemeye devam ediyor.

Anadolu leoparının izlenmesine yönelik araştırma projesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor.

ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, gazetecilere, Anadolu leoparının potansiyel habitatlarında ekiple ve Doğa Koruma ve Milli Parklar işbirliğinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Ünal, çalışmamalarda Anadolu leoparı gibi davranmaya, onun gibi düşünmeye çalıştıklarını belirterek, "Onu bulabilmemiz için nerelerde gezebileceğini, nerelerde beslenebileceğini, nerelerde durabileceğini anlamaya ve hissetmeye çalışıyoruz." dedi.

İzleme çalışmalarında uygun noktalara foto kapanlar kurduklarını anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Anadolu leoparının daha önceden görüldüğü, var olduğuna inanılan bölgelerde yöre halkıyla da görüşmeler yaptık, gören, duyan bilen kim varsa görüşmeye çalıştık. İz çalışmalarımız devam ediyor. Çok zeki bir türle karşı karşıyayız. Çalışmamız, samanlıkta iğne aramaya benziyor. Ege ve Akdeniz'deki habitatlarda erkek dişi ve yavrularıyla beraber bulur ve projemizde ikinci aşamaya geçeriz. Anadolu'muzun hem tarihi hem kültürel hem de biyoçeşitliliği için çok önemli bir tür olan Anadolu leoparının peşindeyiz."

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği projede, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinden araştırmacıların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerinden araştırmacılar yer alıyor.