Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi tarafından çalıştığı iş yerinde bıçaklanarak öldürülen kadın, Isparta'da toprağa verildi.

        Yeni Emek Mahallesi'ndeki zincir markette Sümeyye Y'nin bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Y olduğunu belirledi.

        İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, M.Y'yi Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesindeki babasının evinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye çıkarıldı.

        Bu arada, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sümeyye Y'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Sümeyye Y'nin ablaları bu sırada gözyaşı döktü.

        Cenaze Isparta'ya götürüldü. Sümeyye Y. için Isparta Asri Mezarlığında ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Genç kadın daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Sümeyye Y'nin eniştesi Ferhat Koçer, geçen hafta Isparta'ya gelen Sümeyye ile katil zanlısı eşinin tartıştığını ve evde kavga çıktığını söyledi. Bu kavga sırasında M.Y'nin evin camını kırdığını aktaran Koçer, genç kadına daha önce de eşinden şikayetçi olmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

        Koçer, "Sümeyye'ye 'tehdit ediliyorsan gerekli önlemini alalım' dedim. Bize sıkıntısı olmadığını söyledi. Bu caninin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Tabii biz de artık bir yere kadar devreye girebildik, arkasında durabildik ve bu acı haberi aldık. Sabah Sümeyye iş yerine gitmiş eşiyle aralarında bir tartışma olmuş sanırım. Ne içip geldiyse oraya kızı bu hale getirmiş. İnşallah kanun önünde hesabını verecek, adalete güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Eşinden iki kez şikayetçi olmuş

        Öldürülen Sümeyye Y'nin 2021 ve 2022 yıllarında eşi tarafından hakarete uğradığı ve tehdit edildiği iddiasıyla iki kez şikayetçi olduğu ancak bu şikayetinden vazgeçtiği ve koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada, zanlının eşini öldürdükten sonra marketten çıkıp koşarak kaçması yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        - Olay

        Antalya'nın Kepez ilçesinde dün, zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçmıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)
        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)
        Eğirdir Gölü'nde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören baba duygu dolu an...
        Eğirdir Gölü'nde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören baba duygu dolu an...
        Isparta Ticaret Borsası
        Isparta Ticaret Borsası
        Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe     
        Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe     
        Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe     
        Eğirdir'de şampiyon Fenerbahçe     
        Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı