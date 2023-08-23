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        Isparta'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:49
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        Isparta'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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        ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik 9 adrese operasyon düzenlendi.

        Aramada, 125 bin 880 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 156 bin boş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 517 sigara sarma kağıdı, 22 paket kaçak sigara, 21 puro, 12 pipo tütünü, 133 elektronik sigara, 420 sigara likitti, 10 bin 58 elektronik sigara malzemesi, 16 kaçak - klonlanmış cep telefonu, 16 kaçak kablosuz kulaklık, 141 kaçak parfüm, 41 litre kaçak alkol, 36 litre etil alkol, 109 şişe kaçak içki ve 118 tarihi eser ele geçirildi.

        Operasyonda 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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