Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da temsili Yörük göçü yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da temsili Yörük göçü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA (AA) - Isparta'da Yörük ve Türkmen geleneklerinin yeni nesillere aktarılması amacıyla kent merkezinde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

        Isparta Belediyesi ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonunu işbirliğinde "Yörükler Şehre İndi" sloganıyla belediye binası önünden Kirazlıdere mevkisine yürüyüş düzenlendi.

        Yörükler, deve, at, eşek ve araç gereçleriyle bölgeye giderek kıl çadırları kurdu. Isparta Valisi Aydın Baruş, Türk bayrağını göndere çekti ve oba ateşini yaktı.

        Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin, Yörük ve Türkmen geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Etkinliğin bu yıl ilk defa kent merkezinde yapıldığını dile getiren Baruş, "Gençlere, atalarının hangi koşullarda hayatını sürdüğünü ve geleneklerin ne anlama geldiğini anlatmak amacıyla bu yürüyüş gerçekleştirildi. Yörük Türkmenler yüz yıllardır bu ülkenin ovalarına, yaylalarına göç ederek hem hayvancılığı yaşattılar hem de köklü geleneklerimize sahip çıktılar." diye konuştu.

        Yerleşik hayatın başlamasıyla bazı geleneklerin de unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Baruş, geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Isparta'nın birçok ilçesinde, köylerinde Yörük Türkmenlerin hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Baruş, şunları söyledi:

        "Hala hayvancılıkla uğraşan Türkmenlerimiz de var. Yörükler bu ülkenin asli unsurları, cumhuriyetin kuruluşunda da yaşatılmasında da çok büyük rolleri olmuş insanlar. Zaten milleti ve bayrağı ne kadar sevdiklerini göç ettiklerinde çadırlarının yanına Türk bayrağını çekerek gösteriyorlar. Türkiye sevdalısı bu insanların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan katkılarını da açıkça gösteriyor."

        İl Beyi Mustafa Küçükyaman da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

        Etkinliğe, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmail Uzunoğlu, Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Kıvrak, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Fatih Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı dernekler ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Büyükçekmece, maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece, maymun insanlara saldırdı
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!

        Benzer Haberler

        Sondaj kuyusundan 4 saatte kurtarılan Yamaç'ın annesi: Umudumu hiç kaybetme...
        Sondaj kuyusundan 4 saatte kurtarılan Yamaç'ın annesi: Umudumu hiç kaybetme...
        10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki Yamaç, 4 saatte kurtarıldı
        10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki Yamaç, 4 saatte kurtarıldı
        Isparta'da su sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
        Isparta'da su sondaj kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
        Isparta'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Isparta'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)
        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı