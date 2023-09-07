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        Isparta'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Isparta'da beyaz eşya tamircisi olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:52
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        Isparta'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, R.Ö'nün kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak evlere girdiğini ve tamir yapmadan para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelinin, bu şekilde 35 bin lira topladığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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