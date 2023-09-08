Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı
Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 08.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:44
Mehmet Ş'nin idaresindeki 32 T 0180 plakalı taksi, Fatih Mahallesi 200. Cadde'de kurye Halil Şahin yönetimindeki 34 BGF 168 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikleti kullanan kurye ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.