Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı

        Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da taksiyle çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet Ş'nin idaresindeki 32 T 0180 plakalı taksi, Fatih Mahallesi 200. Cadde'de kurye Halil Şahin yönetimindeki 34 BGF 168 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikleti kullanan kurye ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 142 şüpheliden 18'i tutukl...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 142 şüpheliden 18'i tutukl...
        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına...
        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına...
        Isparta'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Isparta'da yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi göğsünden yaralandı
        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi göğsünden yaralandı
        Isparta'da hemşire eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi
        Isparta'da hemşire eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi
        Hemşire eşini öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 16 yıl 8 ay h...
        Hemşire eşini öldüren sanığa 'tahrik ve iyi hal' indirimi ile 16 yıl 8 ay h...