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        Isparta'da mağaza çalışanları ile müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da bir beyaz eşya mağazasında çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:56 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:56
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        Isparta'da mağaza çalışanları ile müşteriler arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
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        Alınan bilgiye göre, H.A. ve M.A. çifti kent merkezindeki bir beyaz eşya mağazasına gitti.

        Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle mağaza çalışanları ve çift arasında kavga çıktı.

        Kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, M.A'nın mağazaya gelişi, bir mağaza çalışanının M.A'ya yumruk atması ve diğer mağaza çalışanı ile H.A. arasındaki kavga yer alıyor.

        Öte yandan çiftin, mağaza çalışanlarının bazılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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