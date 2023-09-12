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        Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Isparta'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:20
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        Isparta'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kentte 20 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle N.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonla N.Ö gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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