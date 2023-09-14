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        Isparta'da telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişilerin 1 milyon 750 bin lirasını dolandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:18
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        Isparta'da telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız" diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Mağdurların şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede toplam 1 milyon 750 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

        42 noktadaki güvenlik kameralarının 120 saatlik kayıtlarını tetkik eden ekipler, şüpheliler İ.G, H.İ.G, H.D. ve E.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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