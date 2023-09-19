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        Isparta'da Ahilik Haftası kutlanıyor

        Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:14
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        Isparta'da Ahilik Haftası kutlanıyor
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        Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı.

        Kutlama kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural beraberindeki heyetle Isparta Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

        Ziyarette Vali Baruş’a esnaf teşkilatınca "Ahi Baba" ünvanı verilerek ahilik kaftanı giydirildi, ahi sancağı takdim edildi.

        Ahilik Haftası kutlamaları kentte 24 Eylül'e kadar sürecek.

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