Isparta'da Ahilik Haftası kutlanıyor
Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı.
Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı.
Kutlama kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural beraberindeki heyetle Isparta Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.
Ziyarette Vali Baruş’a esnaf teşkilatınca "Ahi Baba" ünvanı verilerek ahilik kaftanı giydirildi, ahi sancağı takdim edildi.
Ahilik Haftası kutlamaları kentte 24 Eylül'e kadar sürecek.