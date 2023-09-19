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        Isparta Süleyman Demirel Havalimanı geçen yıl 74 bin 733 yolcuya hizmet verdi

        Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, 2022 yılında toplam 74 bin 733 yolcuya hizmet verdi, 811 bin 590 kilogram yük taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:54
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        Isparta Süleyman Demirel Havalimanı geçen yıl 74 bin 733 yolcuya hizmet verdi
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        Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, 2022 yılında toplam 74 bin 733 yolcuya hizmet verdi, 811 bin 590 kilogram yük taşındı.

        Havalimanı iç hatlarına 22 bin 235 yolcu gelirken, 24 bin 903 kişi de giden yolcu olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı uçuşlarda daha çok İran ile kutsal topraklara yapılan yolculuklara ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Havalimanının dış hatlarından toplam 27 bin 595 kişiye hizmet verildi.

        2022 yılında Süleyman Demirel Havalimanında toplam 74 bin 733 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda en fazla uçuş 3 bin 228 kişi ile eylül ayında gerçekleşti.

        Öte yandan havalimanında iç ve dış hatta toplamda 590 yolcu uçağı ile 32 bin 437 eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Havalimanından 2022 yılında toplam 811 bin 590 kilogram yük taşındı. Geçen yıl iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 33 bin 27 oldu.

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