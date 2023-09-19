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        Huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve yüz bakım hizmeti sunuldu

        Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Isparta Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve yüz bakım hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:31
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        Huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve yüz bakım hizmeti sunuldu
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        Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Isparta Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve yüz bakım hizmeti verildi.

        Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Isparta Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

        Birlik Başkanı Ahmet Tural, etkinlik kapsamında Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

        Başkan Tural Huzurevi Müdürü Alperen Sözen’den huzurevinde verilen hizmetlerle ilgi bilgi aldı.

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