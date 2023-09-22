"Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından 5'inci kez desteklendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:27 facebook

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