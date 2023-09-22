"Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından 5'inci kez desteklendi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından 5'inci kez desteklendi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen Orman Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı projede Türkiye'nin farklı şehirlerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılardan oluşan 20 kişiye eğitim verilecek.
Eğitmenlerden Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, proje için başvuruları beklediklerini belirtti.