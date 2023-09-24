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        Isparta'da trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu

        Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:05
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        Isparta'da trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu
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        Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar meydana geldi.

        Kurtuluş Mahallesi Çayboyu mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 32 ADA 756 plakalı otomobil, 32 HT 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza sonrası savrulan araçlar park halindeki 2 araca da çarparak durabildi.

        Kazaya karışan bir otomobil park halindeki bir başka otomobilin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu.

        Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

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