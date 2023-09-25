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        Isparta'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:43
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        Isparta'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Isparta'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustosta yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

        Isparta'daki Kepeci Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin aniden sola dönüş manevrası yapması sonucu arkadan gelen motosikletli sürücüyle çarpışması görüntülere yansıdı.

        Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması, Çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazalar da KGYS kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla sürücüler uyarıldı.

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