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        Isparta'da İtfaiye Haftası kutlandı

        Isparta'da, itfaiyeciler İtfaiye Haftası dolayısıyla kortej gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:59
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        Isparta'da İtfaiye Haftası kutlandı
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        Isparta'da, itfaiyeciler İtfaiye Haftası dolayısıyla kortej gerçekleştirdi.

        Belediye önünden sirenler eşliğinde yürüyüş düzenleyen itfaiyeciler, daha sonra Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

        Isparta İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, gazetecilere, 33 yıldır itfaiyede görev yaptığını söyledi.

        Amaçlarının personel ile araç filosunu daha ileriye taşımak olduğunu belirten Balcı, "Bu yıl 507 olaya müdahale ettik. Arama kurtarma, boğulma, trafik kazaları araç yangınları, deprem bölgelerine ve orman yangınlarına takviye araçlarımız her zaman gönderilmektedir. Toplam 81 personelimiz var. İtfaiye müdürlüğümüzün 20 arama kurtarma ekibi var." diye konuştu.

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