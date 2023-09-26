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        Isparta'da kalp ameliyatlarında "minimal invaziv" yöntemi uygulanmaya başlandı

        Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, "minimal invaziv" yöntemiyle yapılan kapalı baypas ameliyatları sayesinde hastaların daha çabuk iyileştiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:55
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        Isparta'da kalp ameliyatlarında "minimal invaziv" yöntemi uygulanmaya başlandı
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        Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, "minimal invaziv" yöntemiyle yapılan kapalı baypas ameliyatları sayesinde hastaların daha çabuk iyileştiğini belirtti.

        İbrişim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "minimal invaziv koroner baypas" ameliyatının Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ilk kez uygulandığını söyledi.

        Tıpta "mini baypas", "küçük kesi yöntemi", "kapalı baypas" olarak da anılan ameliyat yöntemiyle göğsün ön duvarında 7-8 santimetrelik bir kesi açılarak kapalı şekilde yapıldığını belirten İbrişim, "Eskiden kapak ameliyatlarında konjenital uygulaması yapıyorduk fakat koroner bypass için özel bir set gerekiyor, bu set olmadan bu ameliyatları uygulayamıyorduk, 'küçük kesi' yöntemi sayesinde çok küçük kesikler açarak bu ameliyatları yapabiliyoruz." dedi.

        Bu metot sayesinde geleneksel baypas ameliyatlarındaki gibi göğüs kafesi kemiklerini kesme işlemini yapmadan, sadece kaburgaların arasından girerek bütün damarları değiştirebildiklerini aktaran İbrişim, "Ameliyattan çıkan hastalara çok büyük fayda sağlıyor. Ağrıları minimuma indirmiş oluyoruz, ufak bir bölgeyi kestiğimiz için yara daha çabuk iyileşiyor. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntısı olmuyor." diye konuştu.

        İbrişim, "minimal invaziv koroner baypas" ameliyatı olan hastaların daha uzun yaşadıkları belirtti.

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde tedaviye alınan 72 yaşındaki Ali Kart'a, bölgede ilk kez uygulanan yöntemle koroner kalp damarlarının açılması ameliyatı yapıldı.

        Ali Kartal, ameliyat öncesi durumunun çok kötü olduğunu 100 metre ileriye gidemediği belirterek, "Rahatsızlandıktan sonra Tıp Fakültesine geldim. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kalbimde rahatsızlık olduğunu tespit edildi. Hocamız 'Ufak bir operasyonla seni ameliyat edelim' dedi. Kendimi hocama teslim ettim, şu an sağlık durumum çok iyi, ameliyattan yeni çıkmama rağmen 100 metreyi rahatlıkla yürüyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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