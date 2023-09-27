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        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

        Isparta Müftülüğü, camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:35
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        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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        Isparta Müftülüğü, camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Müftülükten yapılan açıklamada, olayın kentteki Vali Camisi'nde geçen hafta akşam namazı sırasında meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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