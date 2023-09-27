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        Deniz Feneri Derneği Isparta'da geçici giyim mağazası açtı

        Deniz Feneri Derneğince, Isparta'da ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için geçici giyim mağazası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:18
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        Deniz Feneri Derneği Isparta'da geçici giyim mağazası açtı
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        Deniz Feneri Derneğince, Isparta'da ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için geçici giyim mağazası açıldı.

        Başvuruları kabul edilen ihtiyaç sahibi aileler, randevu sistemiyle dernek tarafından mağazaya davet edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

        Kentte yaklaşık 2 ay açık kalacak mağazada, çocuk giyim - oyuncak , yetişkin giyim, gıda ve mutfak malzemeleri yer alıyor.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, AA muhabirine, geçici giyim mağazalarının yurt genelinde derneğin şube ve temsilciliklerinin olmadığı bölgelerde açıldığını söyledi.

        Mağazanın açık kaldığı sürede beş bin kişinin yararlanacağını belirten Yıldız, "Vatandaşlar burada giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Gönüllülerimizle yaptığımız sosyal inceleme neticesinde yardım kararı aldığımız ailelerden ortalama her gün 40-50'sini davet edeceğiz. Minik çocuklar, anneler, ihtiyaçlarını karşılayabilecek." diye konuştu.

        Mağazada geçmeyen tek şeyin para olduğunu belirten Yıldız, kendilerinden sadece dua etmelerini istediklerini ve ihtiyaç sahiplerinin mağazada hemen hemen her şeyi bulabileceğini dile getirdi.

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