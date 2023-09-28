Resim öğretmeni 20 yılda yaptığı 190 eserle 12 sergide yer aldı Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde resim öğretmenliği yapan Asım Dursun Topaklı, 20 yıl boyunca seramik ve yağlı boyalarla yaptığı 190 eseri ile 12 sergide yer aldı.

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde resim öğretmenliği yapan Asım Dursun Topaklı, 20 yıl boyunca seramik ve yağlı boyalarla yaptığı 190 eseri ile 12 sergide yer aldı.

Asım Dursun Topaklı, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde1999’da tamamladıktan sonra çeşitli okullarda resim öğretmeni olarak görev yaptı.

İlkokuldan beri ilgi duyduğu seramik ve yağlı boyalarla doğa, at ve soyut çalışmaları içeren 190 eser yapan Topaklı, bugüne kadar yaptığı tablo ve seramik çalışmalarla 12 sergide, eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerine birikimlerini aktaran Topaklı, Halı Sarayı'nda eserlerini sergiliyor.

Heykel atölyesindeki derslerinde sanatsal faaliyetleri öğrencilerle beraber yaptıklarını Toprakçı, "Ağırlıklı olarak seramik alanında çalışmayı tercih ediyorum. Okulda girdiğim derslerde yağlı boya ve karakalem çalışmaları yapıyoruz. Yaptığım çalışmalarda doğayı ilham alıyorum, özellikle atlara karşı çok büyük ilgim var, çoğu eserimde at ağırlıklı çalışmalarım mevcut. Çalışmalara başlamadan önce okuduğum kitaplarda etkilendiğim sözler oluyor, o sözleri resme, seramiğe aktarmayı tercih ediyorum." dedi.

Ispartalıları sanata karşı ilgili ve duyarlı olmaya davet eden Topaklı, "Yeni yetişen sanatçılara, genç sanatçılara destek olmaları gerekiyor. İnsanın doğasında taktir edilme duygusu var, sanatçıları da taktir ederseniz yaptıkları eserlere değer verirseniz bu sanatçıların gelişimini olumlu yönde etkilemiş olursunuz." diye konuştu.