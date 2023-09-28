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        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldı

        Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığının belirlendiğini ve psikiyatri servisine yatışının yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:28
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        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldı
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        Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığının belirlendiğini ve psikiyatri servisine yatışının yapıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, namaz kılındığı sırada Isparta Vanlı Camisi'ne ayakkabılarıyla giren Ç.A'nın görevli imama ezan sesinden rahatsız olduğunu söylediği iddiası üzerine şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturmaya başlatıldığı kaydedildi.

        Şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir."

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