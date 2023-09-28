Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Isparta'da sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, kendisine ait olan otomobilin noterde satışını yaptığını ancak alması gereken 550 bin liranın satışa aracılık yapan kişilerin hesabına yatırıldığını belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

        Araştırma başlatan polis ekipleri, Ö.A, S.T. ve A.K'yi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olaya ilişkin E.E.G. isimli bir şüphelinin de arandığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığ...
        Isparta'da camiye ayakkabıyla giren kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığ...
        Namaz sırasında ayakkabılarıyla camiye girip, imama bağıran kişiye soruştur...
        Namaz sırasında ayakkabılarıyla camiye girip, imama bağıran kişiye soruştur...
        Resim öğretmeni 20 yılda yaptığı 190 eserle 12 sergide yer aldı
        Resim öğretmeni 20 yılda yaptığı 190 eserle 12 sergide yer aldı
        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Isparta'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Isparta'da kaçakçılık operasyonu
        Isparta'da kaçakçılık operasyonu
        Isparta'da 500 balya saman yandı
        Isparta'da 500 balya saman yandı