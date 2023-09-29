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        Isparta'da kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi 15 ayda 35 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Isparta'da yeniden değerlendirilen atıklarla yapılan eşyalar ve nostaljik ürünlerin sergilendiği Geri Dönüşüm Atölyesi'ni 15 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:33
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        Isparta'da kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi 15 ayda 35 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Isparta'da yeniden değerlendirilen atıklarla yapılan eşyalar ve nostaljik ürünlerin sergilendiği Geri Dönüşüm Atölyesi'ni 15 ayda yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti.

        Isparta Belediyesince Bahçelievler Mahallesi'nde açılan atölye, nostalji meraklılarını ağırlıyor.

        Yaklaşık 5 bin eşyanın sergilendiği atölyeyi ziyaret edenler, eski günlere yolculuk yapıyor.

        Belediyede görevli el sanatları eğitmeni Fatma Çevikbaş, AA muhabirine, atölyede 3 personelle eski eşyaları yenileyip geri dönüştürdüklerini söyledi.

        4 odada farklı konseptlerin yer aldığını belirten Çevikbaş, "Kullanılmayan telefon kulübesinden kütüphane, küvetten koltuk yaptık. 1970'li yılların sanatçılarının posterlerinden bir köşemiz var. Atık lastiklerden çiçeklik ve sehpalar, kömür küreklerinden saatlerimiz bulunuyor. Atık malzemelerle birçok bez bebek yaptık." diye konuştu.

        Atölye bünyesinde ayrıca Geri Dönüşüm Otobüsü oluşturduklarını aktaran Çevikbaş, "Geri dönüşümle oluşturduğumuz ve içerisini de aynı malzemelerle donattığımız otobüsümüzde, 81 ili ve 75 ülkeyi temsilen hazırladığımız bebeklerimizi sergiliyoruz. Otobüsümüz sayesinde okullarımızı geziyoruz ve festivallere katılıyoruz. Geri dönüşümün önemi anlatmak için illeri gezdiğimiz dönemler oluyor." ifadelerini kullandı.

        Çevikbaş, ziyaretçilerin oldukça keyifli vakit geçirdiğini dile getirerek, "Ziyarete gelenler evlerinde bulunan ürünleri getirmeyi unutmuyorlar. Bu durum hoşumuza gidiyor çünkü ürünleri çöpe gitmesindense burada değerlendirme şansımız oluyor." dedi.

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