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        Isparta'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:49
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        Isparta'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Ali Kozak'ın kullandığı 32 K 4304 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi Yeni Otogar Mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü ve otomobildeki Y.G. ise hastaneye kaldırıldı.

        Oğuz'un cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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