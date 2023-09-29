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        Isparta'da FETÖ'den firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:40
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        Isparta'da FETÖ'den firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan hükümlü iş insanının kent merkezindeki Davraz Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        M.T, işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevine gönderildi.

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