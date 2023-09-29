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        Isparta'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:26
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        Isparta'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Davraz Mahallesi'ndeki evinin mutfak kısmından duman çıktığını gören Canan Dallı, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

        Dallı, çocuğunu almak için okula gittiğini, ocakta yağ unuttuğunu ve yangının bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.

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