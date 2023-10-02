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        Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:02
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        Isparta'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Deregümü köyünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, H.Ö. ve S.Ö. kardeşler ile R.O. ve R.A. arasında İğdelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O. silahla, R.A. da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçmaya çalışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

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